На заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 11 октября депутаты приняли в первом чтении проект закона «Об изменении Воздушного кодекса Республики Беларусь».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, законопроектом дается определение ряду терминов, используемых в авиации («орнитологическое обеспечение полетов», «полетная информация в гражданской авиации», «эксплуатант аэродрома» и других).

При этом для гражданской авиации разграничиваются понятия «гражданский беспилотный летательный аппарат» и «гражданское беспилотное воздушное судно». Наряду с этим также уточнена действующая терминология кодекса в части определений «экспериментальная авиация», «летательный аппарат», «беспилотный летательный аппарат», «посадочная площадка».

Законопроект содержит положения, закрепляющие перечень общественных отношений, которые регулируются авиационными правилами, в области гражданской, государственной и экспериментальной авиации.

Кроме того, вводится запрет на использование экспериментальной авиации для выполнения воздушных перевозок.

Документом определено, что перечень объектов сертификации в экспериментальной авиации будет включать экспериментальные воздушные суда, беспилотные авиационные комплексы, включающие беспилотные летательные аппараты с максимальной взлетной массой семь и более килограмм, авиационные двигатели, воздушные винты.

Проект закона устанавливает новый порядок государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов. Закрепляется, что такой учет будет производиться в базе данных государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов. При этом эксплуатация неучтенных гражданских беспилотных летательных аппаратов запрещается.

Для обеспечения поддержания высокого уровня профессиональной подготовки и переподготовки авиационного персонала, а также повышения общего уровня безопасности полетов документом уточняется перечень организаций, имеющих возможность реализации соответствующих образовательных программ.

В целях обеспечения конкурентоспособности национальных авиаперевозчиков в формировании тарифной политики на рынке авиаперевозок в Республике Беларусь и за ее пределами проект закона содержит положения, дающие право авиаперевозчику формировать тариф, который не предусматривает норму бесплатного провоза багажа.

Еще одним нововведением является ограничение на перелеты для отдельных граждан. Так, предполагается дополнить Воздушный кодекс Республики Беларусь статьей, регламентирующей отказ в заключении договора воздушной перевозки пассажиру, внесенному в реестр (базу данных) лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком. Ведение такого реестра, а также принятие решения о включении в него пассажиров возлагается непосредственно на авиаперевозчика. При этом установлен широкий перечень случаев, когда пассажиру не может быть отказано в воздушной перевозке.

Утверждается, что принятие проекта закона обеспечит системность и комплексность правового регулирования общественных отношений в области авиации и обеспечения безопасности использования воздушного пространства, а также будет способствовать созданию оптимальных условий осуществления деятельности национальными авиаперевозчиками.