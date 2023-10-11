На общественное обсуждение вынесен проект закона «О присоединении Республики Беларусь к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект закона предусматривает присоединение к Роттердамской конвенции, которое позволит получить право голоса для страны, возможность участвовать в международном процессе запретов и ограничений на химические вещества в торговле, реально отстаивать интересы страны в отношении веществ, экспорт которых из страны может тормозиться по необоснованным причинам заинтересованными странами-конкурентами, поддерживать позицию и интересы стран ЕАЭС по запретам и ограничениям химических веществ, предотвратить завоз на территорию страны веществ, способных нанести ущерб здоровью человека и состоянию окружающей среды.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 22 октября 2023 г.