НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИТ ПРАВО УСТАНАВЛИВАТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ

10:42 12.10.2023 На заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 11 октября депутаты приняли в первом чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности». Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, проектом закона предлагается наделить Совет министров полномочиями по установлению порядка проведения аттестации фармацевтических инспекторов, порядка и условий выдачи сертификата, подтверждающего соответствие промышленного производства ветеринарных препаратов требованиям, установленным законом, актами законодательства в области ветеринарной деятельности, международными договорами Республики Беларусь, а также международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза. Проект закона предусматривает наделение Министерства сельского хозяйства и продовольствия дополнительными полномочиями в части: определения перечня ветеринарных лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту специалиста в области ветеринарии; установления порядка проведения фармацевтических инспекций мест производства ветеринарных препаратов и мест торговли ими; установления порядка и условия выдачи сертификата, подтверждающего соответствие производства ветеринарных препаратов и мест торговли ими требованиям, установленным проектом закона, актами законодательства в области ветеринарии, международными договорами Республики Беларусь, а также международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза; формирования и ведения реестра фармацевтических инспекторов.