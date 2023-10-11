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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИТ ПРАВО УСТАНАВЛИВАТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ
10:42 12.10.2023
На заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 11 октября депутаты приняли в первом чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности».
Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, проектом закона предлагается наделить Совет министров полномочиями по установлению порядка проведения аттестации фармацевтических инспекторов, порядка и условий выдачи сертификата, подтверждающего соответствие промышленного производства ветеринарных препаратов требованиям, установленным законом, актами законодательства в области ветеринарной деятельности, международными договорами Республики Беларусь, а также международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.
Проект закона предусматривает наделение Министерства сельского хозяйства и продовольствия дополнительными полномочиями в части:
определения перечня ветеринарных лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту специалиста в области ветеринарии;
установления порядка проведения фармацевтических инспекций мест производства ветеринарных препаратов и мест торговли ими;
установления порядка и условия выдачи сертификата, подтверждающего соответствие производства ветеринарных препаратов и мест торговли ими требованиям, установленным проектом закона, актами законодательства в области ветеринарии, международными договорами Республики Беларусь, а также международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза;
формирования и ведения реестра фармацевтических инспекторов.
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