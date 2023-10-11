На заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 11 октября депутаты приняли в первом чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мелиорации земель».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, целью подготовки проекта закона является обеспечение государственного регулирования общественных отношений в области мелиорации земель, а также изменение закона «О мелиорации земель» в части выполнения согласованного комплекса мероприятий, направленных на создание и поддержание оптимальных водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв для сельскохозяйственных растений.

Законопроектом предлагается дополнить полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия в области мелиорации земель в части установления порядка осуществления технического надзора, подбора объектов для проведения реконструкции мелиоративных систем.

Проектом закона предусмотрено включение комплекса взаимодополняющих работ по гидротехнической мелиорации в состав культуртехнических работ, а именно, засыпку понижений, водосбросных воронок, раскрытие понижений с устройством каналов-осушителей, копаней, каналов, дренажных систем, колодцев-регуляторов, колодцев-поглотителей, наблюдательных колодцев, устьев дренажных систем, подчистку мелиоративных каналов, обеспечивающих уровенный (водный) режим на участках проведения культуртехнической мелиорации.

Кроме того, уточняются положения, касающиеся разработки и утверждения проектной документации по мелиорации земель и использования государственной информационной системы.