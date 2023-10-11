На заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 11 октября депутаты приняли во втором чтении законопроект «Об изменении кодексов» (по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности).

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, проектом закона предусмотрена комплексная корректировка Гражданского кодекса Республики Беларусь, обусловленная необходимостью закрепления новых институтов гражданского права, унификации законодательства Беларуси с гражданским законодательством государств — членов Евразийского экономического союза, совершенствования норм названного Кодекса с учетом практики его применения.

В частности, предусматривается:

предоставление юридическим лицам некоторых организационно-правовых форм возможности осуществлять деятельность на основании типового устава, утвержденного правительством Беларуси;

внесение изменений в статьи, регулирующие вопросы регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц, в том числе закрепление ряда гарантий прав кредиторов при реорганизации и ликвидации юридических лиц;

закрепление организационно-правовых форм некоммерческих организаций, предусмотренных различными законодательными актами (садоводческие товарищества, товарищества собственников), уточнение основ правового регулирования деятельности общественных объединений и религиозных организаций;

исключение двойной ответственности (в виде одновременной уплаты процентов и неустойки) за неисполнение денежного обязательства;

введение таких правовых институтов, как юридически значимое сообщение, межкредиторское соглашение (соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику), а также закрепление гражданско-правовых институтов, которые уже используются в рамках декрета от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» — опцион на заключение договора, опционный договор, конвертируемый заем, заверения в обстоятельствах, безотзывная доверенность;

совершенствование положений о форме сделок, последствиях ее несоблюдения, определении момента заключения сделок;

изменение подходов в получении согласия законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей) на совершение сделок несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;

уточнение правового регулирования вопросов возмещения вреда, в том числе причиненного источником повышенной опасности, а также морального вреда;

внесение изменений в статьи, регламентирующие наследование, с учетом вопросов, возникающих в нотариальной практике при ведении наследственных дел;

совершенствование норм, определяющих основы правового режима объектов интеллектуальной собственности и порядка распоряжения исключительным правом.

С учетом корректировок, вносимых в Гражданский кодекс Республики Беларусь, изменения предлагается внести в Банковский, Трудовой и Жилищный кодексы Республики Беларусь