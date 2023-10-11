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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРИНЯТЫ ПОПРАВКИ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС БЕЛАРУСИ ПО ВОПРОСАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ
15:47 11.10.2023
На заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 11 октября депутаты приняли во втором чтении законопроект «Об изменении кодексов» (по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности).
Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, проектом закона предусмотрена комплексная корректировка Гражданского кодекса Республики Беларусь, обусловленная необходимостью закрепления новых институтов гражданского права, унификации законодательства Беларуси с гражданским законодательством государств — членов Евразийского экономического союза, совершенствования норм названного Кодекса с учетом практики его применения.
В частности, предусматривается:
предоставление юридическим лицам некоторых организационно-правовых форм возможности осуществлять деятельность на основании типового устава, утвержденного правительством Беларуси;
внесение изменений в статьи, регулирующие вопросы регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц, в том числе закрепление ряда гарантий прав кредиторов при реорганизации и ликвидации юридических лиц;
закрепление организационно-правовых форм некоммерческих организаций, предусмотренных различными законодательными актами (садоводческие товарищества, товарищества собственников), уточнение основ правового регулирования деятельности общественных объединений и религиозных организаций;
исключение двойной ответственности (в виде одновременной уплаты процентов и неустойки) за неисполнение денежного обязательства;
введение таких правовых институтов, как юридически значимое сообщение, межкредиторское соглашение (соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику), а также закрепление гражданско-правовых институтов, которые уже используются в рамках декрета от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» — опцион на заключение договора, опционный договор, конвертируемый заем, заверения в обстоятельствах, безотзывная доверенность;
совершенствование положений о форме сделок, последствиях ее несоблюдения, определении момента заключения сделок;
изменение подходов в получении согласия законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей) на совершение сделок несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;
уточнение правового регулирования вопросов возмещения вреда, в том числе причиненного источником повышенной опасности, а также морального вреда;
внесение изменений в статьи, регламентирующие наследование, с учетом вопросов, возникающих в нотариальной практике при ведении наследственных дел;
совершенствование норм, определяющих основы правового режима объектов интеллектуальной собственности и порядка распоряжения исключительным правом.
С учетом корректировок, вносимых в Гражданский кодекс Республики Беларусь, изменения предлагается внести в Банковский, Трудовой и Жилищный кодексы Республики Беларусь
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