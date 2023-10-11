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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ В БЕЛАРУСИ БУДЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНА


13:53 11.10.2023

На заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 11 октября депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О торгово-промышленной палате».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, проект закона направлен на совершенствование деятельности торгово-промышленных палат, уточнение отдельных функций и особенностей правового статуса Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).

В частности, законопроект содержит положения предусматривающие, что БелТПП может иметь в собственности любое имущество, необходимое для обеспечения ее деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии с законодательными актами Беларуси могут находиться только в собственности государства.

При этом БелТПП наделяется правом перечислять часть доходов в республиканский бюджет в порядке, установленном уставом.

Кроме того, проектом закона уточняются нормы, касающаяся осуществления Белорусской торгово-промышленной палатой отдельных функций. Так, БелТПП наделяется правом осуществлять разработку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Совета министров проектов нормативных правовых актов правительства по вопросам, связанным с осуществлением ею отдельных функций.

Законопроектом также увеличивается срок (с трех до пяти лет) периодичности проведения съезда БелТПП палаты, а также устанавливается срок полномочий (пять лет) ее председателя.
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