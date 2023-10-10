На заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 11 октября депутаты приняли в первом чтении законопроект «О страховой деятельности».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, законопроект призван обеспечить выравнивание условий деятельности страховых организаций различных форм собственности, дифференциацию минимального размера уставного фонда в зависимости от линий бизнеса страховщика, введение новой формы страхования — «вмененного страхования», расширение объектов страхования, установление требований к системе корпоративного управления в страховых организациях, изменение подходов к гарантированию государством страховых выплат, создание условий для дальнейшего развития видов страхования, относящихся к страхованию жизни.

Законопроект направлен на усиление конкуренции в отрасли, повышение эффективности института страхования в стране в целом, гармонизацию отечественного законодательства с международными стандартами и правовой базой государств — участников ЕАЭС.

Ожидается, что принятие закона позволит обеспечить новый этап развития страхового рынка Беларуси посредством создания правовых основ, направленных на выравнивание условий ведения бизнеса государственными и негосударственными страховыми организациями и формирование современного конкурентоспособного рынка страховых услуг.

Планируется, что новый закон создаст предпосылки к повышению деловой активности действующих страховщиков негосударственной формы собственности, повысит эффективность государственного регулирования, надзора и контроля за страховой деятельностью и создаст дополнительные гарантии защиты граждан и организаций, а также будет способствовать росту качества оказываемых страховых услуг.