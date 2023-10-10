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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗАКОНОПРОЕКТ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ БЕЛАРУСИ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
11:13 11.10.2023
На заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 11 октября депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов» (по вопросам совершенствования деятельности органов прокуратуры).
Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, законопроектом предусматриваются:
совершенствование порядка приема на службу и ее прохождения прокурорскими работниками;
уточнение должностей прокурорских работников в пределах установленной штатной численности в целях повышения эффективности деятельности органов прокуратуры;
уточнение порядка принесения руководителем органа прокуратуры или его заместителем протеста и вынесения предписания;
наделение прокурорских работников правом установления сроков исполнения требований, вытекающих из их полномочий, и предоставления информации, документов и материалов, если ▫️такие сроки не предусмотрены законодательством;
оптимизация периодичности проведения координационных совещаний по борьбе с преступностью и коррупцией;
снижение для прокурорских работников общеустановленного пенсионного возраста не более чем на 5 лет с выплатой пенсии за выслугу лет в полном размере при условии неосуществления трудовой деятельности (кроме работы по гражданско-правовому договору) и предоставление права на получение пенсии по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста не более чем на 5 лет в случае продолжения службы в органах прокуратуры.
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