На заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 11 октября депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов» (по вопросам совершенствования деятельности органов прокуратуры).

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, законопроектом предусматриваются:

совершенствование порядка приема на службу и ее прохождения прокурорскими работниками;

уточнение должностей прокурорских работников в пределах установленной штатной численности в целях повышения эффективности деятельности органов прокуратуры;

уточнение порядка принесения руководителем органа прокуратуры или его заместителем протеста и вынесения предписания;

наделение прокурорских работников правом установления сроков исполнения требований, вытекающих из их полномочий, и предоставления информации, документов и материалов, если ▫️такие сроки не предусмотрены законодательством;

оптимизация периодичности проведения координационных совещаний по борьбе с преступностью и коррупцией;

снижение для прокурорских работников общеустановленного пенсионного возраста не более чем на 5 лет с выплатой пенсии за выслугу лет в полном размере при условии неосуществления трудовой деятельности (кроме работы по гражданско-правовому договору) и предоставление права на получение пенсии по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста не более чем на 5 лет в случае продолжения службы в органах прокуратуры.