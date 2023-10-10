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БЕЛОРУСЫ МОГУТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
09:57 11.10.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства архитектуры и строительства «Об утверждении Инструкции о порядке определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект подготовлен с целью актуализации порядка определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете.
В частности, документом предусматривается детализация порядка учета затрат:
в условиях долевого строительства;
по выносу сетей из-под пятна застройки, хозяйственных операций по сносу (демонтажу, ликвидации) объектов недвижимого имущества;
по отделочным работам, связанным с доведением объекта до состояния, пригодного к эксплуатации;
на обслуживание кредитного договора, заключенного в целях финансирования строительства;
по страхованию и ряд других изменений.
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 11 по 21 октября 2023 г.
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