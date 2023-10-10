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БЕЛОРУСЫ МОГУТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

09:57 11.10.2023 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства архитектуры и строительства «Об утверждении Инструкции о порядке определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете». Как сообщает Национальный правовой портал, проект подготовлен с целью актуализации порядка определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете. В частности, документом предусматривается детализация порядка учета затрат: в условиях долевого строительства; по выносу сетей из-под пятна застройки, хозяйственных операций по сносу (демонтажу, ликвидации) объектов недвижимого имущества; по отделочным работам, связанным с доведением объекта до состояния, пригодного к эксплуатации; на обслуживание кредитного договора, заключенного в целях финансирования строительства; по страхованию и ряд других изменений. Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 11 по 21 октября 2023 г.