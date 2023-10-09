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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРОВОДИТСЯ ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ В СФЕРЕ ЖКХ


11:16 10.10.2023

Министерство жилищно-коммунального хозяйства проводит правовой мониторинг постановления Совета министров от 31 марта 2020 г. № 187 «О профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (постановление № 187).

Как сообщает Национальный правовой портал, задачами правового мониторинга являются:

оценка эффективности норм постановления № 187;

выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения постановления № 187;

выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации постановления № 187.

В рамках проведения правового мониторинга постановления № 187 все заинтересованные могут направлять информацию и предложения, в том числе о (об):

актуальности правового регулирования постановления № 187, наличии в нем устаревших и неэффективных норм;

наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в постановлении № 187, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;

наличии не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в постановлении № 187, избыточности таких норм;

положительных и отрицательных последствиях принятия постановления № 187;

необходимости корректировки постановления № 187 (по возможности с конкретизацией).

Высказаться в специальной теме на Правовом форуме Беларуси можно с 10 октября по 9 ноября 2023 г.

Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями, и в отношении них не будет даваться ответ в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
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