Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 40 от 23 июня 2023 г. утверждено Положение о порядке разработки и утверждения плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, действие положения распространяется на пользователей источников ионизирующего излучения (ИИИ), осуществляющих обращение с закрытыми и (или) открытыми ИИИ I-III категорий по степени радиационной опасности, а также с содержащими указанные закрытые ИИИ радиационными устройствами.

План разрабатывается пользователем ИИИ с учетом категорий ИИИ по степени радиационной опасности, потенциальных последствий радиационной аварии, критериев для принятия решения о мерах по защите персонала и населения в случае радиационной аварии.

План подлежит согласованию с Департаментом по ядерной радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, территориальными органами по чрезвычайным ситуациям и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор – государственным учреждением «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», областными центрами гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, государственным учреждением «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», государственным учреждением «Центр гигиены и эпидемиологии» – в порядке, предусмотренном законодательством об административных процедурах.

Согласованный план утверждается и вводится в действие приказом руководителя организации – пользователя ИИИ.

Копия утвержденного плана в течение 10 рабочих дней направляется в органы и перечисленные выше учреждения.

План подлежит периодическому пересмотру и актуализации пользователями ИИИ, проводимому не реже одного раза в пять лет.

Внеочередной пересмотр плана проводится пользователем ИИИ в случае:

изменения нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов в области обеспечения радиационной безопасности;

появления в обращении у пользователя ИИИ новых закрытых и (или) открытых ИИИ I–III категорий по степени радиационной опасности, а также содержащих указанные закрытые ИИИ радиационных устройств;

изменения характера работ и условий при обращении с ИИИ, которые потенциально могут повлиять на характер возникновения и развития радиационных аварий.

Постановление вступает в силу с 14 октября 2023 г.