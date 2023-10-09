|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ
13:25 09.10.2023
Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 40 от 23 июня 2023 г. утверждено Положение о порядке разработки и утверждения плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, действие положения распространяется на пользователей источников ионизирующего излучения (ИИИ), осуществляющих обращение с закрытыми и (или) открытыми ИИИ I-III категорий по степени радиационной опасности, а также с содержащими указанные закрытые ИИИ радиационными устройствами.
План разрабатывается пользователем ИИИ с учетом категорий ИИИ по степени радиационной опасности, потенциальных последствий радиационной аварии, критериев для принятия решения о мерах по защите персонала и населения в случае радиационной аварии.
План подлежит согласованию с Департаментом по ядерной радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, территориальными органами по чрезвычайным ситуациям и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор – государственным учреждением «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», областными центрами гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, государственным учреждением «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», государственным учреждением «Центр гигиены и эпидемиологии» – в порядке, предусмотренном законодательством об административных процедурах.
Согласованный план утверждается и вводится в действие приказом руководителя организации – пользователя ИИИ.
Копия утвержденного плана в течение 10 рабочих дней направляется в органы и перечисленные выше учреждения.
План подлежит периодическому пересмотру и актуализации пользователями ИИИ, проводимому не реже одного раза в пять лет.
Внеочередной пересмотр плана проводится пользователем ИИИ в случае:
изменения нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов в области обеспечения радиационной безопасности;
появления в обращении у пользователя ИИИ новых закрытых и (или) открытых ИИИ I–III категорий по степени радиационной опасности, а также содержащих указанные закрытые ИИИ радиационных устройств;
изменения характера работ и условий при обращении с ИИИ, которые потенциально могут повлиять на характер возникновения и развития радиационных аварий.
Постановление вступает в силу с 14 октября 2023 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2023
Курсы в банках
на 09.10.2023
Конвертация в банках
на 09.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте