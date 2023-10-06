Постановлением Совета министров № 643 от 30 сентября 2023 г. утверждено Положение о порядке выплаты в банкротстве капитализированных повременных платежей физическому лицу.

Как сообщает Национальный правовой портал, положением определяется порядок исполнения Республикой Беларусь обязательств должника перед физическим лицом по выплате капитализированных повременных платежей (повременные платежи) за причинение вреда жизни или здоровью, не связанного с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием (вред), в случае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, ответственных за причинение вреда, вследствие признания их банкротами (должник).

Выплата физическому лицу, имеющему право на возмещение вреда (физическое лицо), повременных платежей осуществляется в размере перечисленных антикризисным управляющим в республиканский бюджет повременных платежей.

Выплата повременных платежей производится органом по труду, занятости и социальной защите по месту жительства физического лица.

Повременные платежи физическому лицу назначаются органом по труду, занятости и социальной защите на основании следующих документов, представляемых в этот орган:

физическим лицом:

заявления о выплате капитализированных повременных платежей;

документа, удостоверяющего личность (копия);

свидетельства о рождении (копия);

антикризисным управляющим:

заявления об отказе в получении капитализированных повременных платежей;

решения суда, рассматривающего экономические дела, об открытии ликвидационного производства;

решения суда, подтверждающего обязательство должника по возмещению вреда и размер этого обязательства;

уведомления о внесении повременных платежей в республиканский бюджет.

Решение о назначении и выплате повременных платежей принимается органом по труду, занятости и социальной защите в течение 10 календарных дней со дня приема этим органом соответствующего заявления физического лица о выплате повременных платежей.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2023 г.