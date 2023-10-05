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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ СОВМЕСТНОГО ДОМОВЛАДЕНИЯ


13:23 06.10.2023

Подведены итоги общественного обсуждения проекта закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом вносятся изменения в Жилищный кодекс и закон Беларуси от 16 июля 2008 г. № 405-3 «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».

В частности, законопроект предусматривает:

усиление ответственности председателей правлений организаций собственников за несоблюдение законодательства по управлению общим имуществом совместного домовладения, в том числе по качественному и своевременному обеспечению предоставления жилищно-коммунальных услуг, содержанию общего имущества совместного домовладения и придомовой территории, а также за невыполнение законных требований местных исполнительных и распорядительных органов;

изменение подходов к аккумулированию денежных средств от вносимой плательщиками платы на капитальный ремонт;

актуализацию функций уполномоченного лица по управлению общим имуществом совместного домовладения и совершенствование механизмов его назначения.

Организатор общественного обсуждения – Палата представителей Национального собрания.

С 22 сентября по 2 октября 2023 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 562 сообщения от пользователей.

Большинство предложений по проекту закона касается вопросов:

возможности занятия гражданином должности председателя правления только в одной организации собственников;

запрета на повторное создание организации собственников при ее ликвидации по решению местных органов власти, реорганизации или ликвидации таких организаций, ранее созданных на базе нескольких многоквартирных домов;

изменения подходов к аккумулированию денежных средств, вносимых плательщиками на капитальный ремонт.

Как сообщает организатор, предлагаемые проектом изменения законодательства вызывают большой общественный интерес и требуют дополнительной проработки.

Все поступившие в ходе публичного обсуждения предложения будут рассмотрены с участием заинтересованных и по возможности учтены при подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении в Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей.
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