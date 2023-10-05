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В МИНСКЕ К 1 СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА ДОЛЖНЫ ПОСТРОИТЬ ДВА МАСШТАБНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТА
11:47 06.10.2023
Лукашенко 5 октября подписал указ № 314 и указ № 315, направленные на уточнение порядка реализации проектов технико-экономической помощи "Национальный футбольный стадион" и "Бассейн международного стандарта", сообщает его пресс-служба.
Согласно документам, установлен максимальный срок окончания строительства объектов - до 31 декабря 2024 г. (строительство объектов завершится до 1 сентября 2024 г., до конца 2024 года будут осуществляться пусконаладка оборудования и приемка-передача объектов).
Также определен гарантийный срок обслуживания китайской стороной Национального футбольного стадиона и Бассейна международного стандарта - 2 года с даты подписания акта технической передачи.
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