Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 60 от 15 сентября уточнен порядок установления тарифов на услуги почтовой связи.

Как сообщает Национальный правовой портал, постановлением утверждена Инструкция, которой определен порядок установления, в том числе формирования, и применения тарифов на следующие виды услуг почтовой связи общего пользования: пересылка внутренних простых отправлений письменной корреспонденции: почтовых карточек, писем, бандеролей; выплата пенсий, пособий, компенсаций и осуществление других социальных выплат.

Под действие Инструкции подпадают:

организации, входящие в систему Министерства связи и информатизации и осуществляющие деятельность в области связи на основании лицензии, – в части порядка установления, в том числе формирования, и применения тарифов на услуги почтовой связи;

иные юрлица, кроме вышеуказанных, и ИП, которые предоставляют на основании лицензии услуги почтовой связи на территории Республики Беларусь, – в части применения тарифов на услуги почтовой связи.

Также постановлением определены фиксированные тарифы на услуги почтовой связи общего пользования, оказываемые: физлицам (кроме ИП); юрлицам и ИП.

Ведомственное постановление от 13 февраля 2017 г. № 12 «О тарифах на услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования» признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.