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МИНЗДРАВ С 1 НОЯБРЯ БУДЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ НОРМЫ ВРЕМЕНИ И РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ПЛАТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ


17:13 05.10.2023

Постановлением Минздрава № 148 от 29 сентября 2023 года приведены в соответствие нормы Инструкции о порядке установления и применения тарифов на платные медицинские услуги, утвержденной ведомственным постановлением № 14 от 3 февраля 2015 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, работа была проведена в связи с принятием постановления Совета министров № 442 от 6 июля 2023 года, который с 1 ноября 2023 г. вводит регулирование тарифов на все виды стоматологических услуг.

Также постановлением ограничено самостоятельное установление субъектами хозяйствования норм времени и норм расхода материалов на новые платные стоматологические услуги.

Установление норм времени и норм расхода материалов на новые платные стоматологические услуги будет осуществляться путем внесения изменений в постановление Минздрава от 7 июля 2023 г. № 109 «О нормах времени и расхода материалов на платные медицинские услуги по стоматологии».

Итак, с 1 ноября порядок установления норм времени и норм расхода материалов на новые платные стоматологические услуги (терапевтические, хирургические, ортодонтические, ортопедические и зуботехнические работы) будет регулировать Минздрав. Данный порядок будет определен специалистами ведомства дополнительно.
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