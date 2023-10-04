ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНОГРАММ


11:26 05.10.2023

Постановлением Совмина № 649 от 30 сентября 2023 г. установлены размеры вознаграждения за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, и исполнений, записанных на таких, без согласия правообладателей.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, постановление направлено на комплексное регулирование вопросов, связанных со сбором, распределением и выплатой вознаграждения за использование произведений и объектов смежных прав при осуществлении коллективного управления имущественными правами, в том числе определения размеров вознаграждения за их использование.

Действие постановления распространяется на:

правообладателей музыкальных произведений, а также фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, и исполнений, записанных на таких фонограммах (далее соответственно: фонограммы, исполнения);

пользователей – юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, использующих музыкальные произведения, фонограммы и исполнения;

организации по коллективному управлению (ОКУ), осуществляющие сбор, распределение и выплату вознаграждения за использование музыкальных произведений, фонограмм, исполнений.

В частности, постановление № 649 направлено на установление минимальных размеров вознаграждения за использование фонограмм и исполнений и определение механизма сбора такого вознаграждения, а также его распределения и выплаты правообладателям.

Также постановлением установлены особенности порядка определения размеров вознаграждения за использование музыкальных произведений при проведении и освещении в средствах массовой информации культурных мероприятий, имеющих государственное, политическое, историческое, идеологическое, международное или общественное значение, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета и посвященных государственным праздникам, праздничным дням и памятным датам либо важным событиям в жизни государства и общества.

В нем определены минимальные размеры вознаграждения за использование фонограмм и внесены дополнения в Положение о порядке проведения государственной аккредитации организаций по коллективному управлению имущественными правами, утвержденное постановлением правительства № 1609 от 29 ноября 2011 г.

Кроме того, изложено в новой редакции Положение о правилах сбора, распределения и выплаты вознаграждения авторам или иным правообладателям, порядке перечисления невыплаченного вознаграждения в доход республиканского бюджета, утвержденное постановлением № 1609.

Постановление № 649 вступит в силу 13 ноября 2023 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.10.2023
валюта курс
EUR 3.4983
USD 3.3327
RUB 3.3542
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.10.2023
валюта курс +/-
USD 3.3327 +0.0001
RUB 3.3542 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4960 3.5080
USD 3.3300 3.3350
RUB 3.3350 3.3520
подробнее

Конвертация в банках
на 05.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0490 1.0520
EUR/RUB 104.4000 105.1000
USD/RUB 99.3500 99.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте