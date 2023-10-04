Постановлением Совмина № 649 от 30 сентября 2023 г. установлены размеры вознаграждения за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, и исполнений, записанных на таких, без согласия правообладателей.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, постановление направлено на комплексное регулирование вопросов, связанных со сбором, распределением и выплатой вознаграждения за использование произведений и объектов смежных прав при осуществлении коллективного управления имущественными правами, в том числе определения размеров вознаграждения за их использование.

Действие постановления распространяется на:

правообладателей музыкальных произведений, а также фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, и исполнений, записанных на таких фонограммах (далее соответственно: фонограммы, исполнения);

пользователей – юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, использующих музыкальные произведения, фонограммы и исполнения;

организации по коллективному управлению (ОКУ), осуществляющие сбор, распределение и выплату вознаграждения за использование музыкальных произведений, фонограмм, исполнений.

В частности, постановление № 649 направлено на установление минимальных размеров вознаграждения за использование фонограмм и исполнений и определение механизма сбора такого вознаграждения, а также его распределения и выплаты правообладателям.

Также постановлением установлены особенности порядка определения размеров вознаграждения за использование музыкальных произведений при проведении и освещении в средствах массовой информации культурных мероприятий, имеющих государственное, политическое, историческое, идеологическое, международное или общественное значение, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета и посвященных государственным праздникам, праздничным дням и памятным датам либо важным событиям в жизни государства и общества.

В нем определены минимальные размеры вознаграждения за использование фонограмм и внесены дополнения в Положение о порядке проведения государственной аккредитации организаций по коллективному управлению имущественными правами, утвержденное постановлением правительства № 1609 от 29 ноября 2011 г.

Кроме того, изложено в новой редакции Положение о правилах сбора, распределения и выплаты вознаграждения авторам или иным правообладателям, порядке перечисления невыплаченного вознаграждения в доход республиканского бюджета, утвержденное постановлением № 1609.

Постановление № 649 вступит в силу 13 ноября 2023 г.