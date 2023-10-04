Постановлением Совета министров № 648 от 30 сентября 2023 г. в новой редакции излагается Положение о порядке формирования плана выпуска социально значимых изданий. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства № 501 от 20 июня 2013 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, такой план ежегодно формирует Министерство информации на основании:

предложений заинтересованных госорганов и других организаций, осуществляющих издательскую деятельность (направляются в Министерство информации ежегодно не позднее 1 октября);

результатов конкурса издательских проектов для включения в план выпуска социально значимых изданий.

В него могут включаться издания различных тематических направлений, планируемые к выпуску для реализации законодательных актов, государственных и отраслевых программ, а также в иных целях. В их числе:

издания, предназначенные для комплектования фондов публичных библиотек и библиотек учреждений образования;

официальные, массово-политические, научные, научно-популярные, справочные, литературно-художественные издания, включая изготовленные рельефно-точечным методом (шрифтом Брайля);

текстовые и изобразительные издания;

листовая продукция.

План формируется в пределах средств, выделяемых из республиканского бюджета на поддержку книгоиздания.

Постановление вступает в силу с 22 октября 2023 г.