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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ВЫПУСКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ИЗДАНИЙ
08:50 05.10.2023
Постановлением Совета министров № 648 от 30 сентября 2023 г. в новой редакции излагается Положение о порядке формирования плана выпуска социально значимых изданий. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства № 501 от 20 июня 2013 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, такой план ежегодно формирует Министерство информации на основании:
предложений заинтересованных госорганов и других организаций, осуществляющих издательскую деятельность (направляются в Министерство информации ежегодно не позднее 1 октября);
результатов конкурса издательских проектов для включения в план выпуска социально значимых изданий.
В него могут включаться издания различных тематических направлений, планируемые к выпуску для реализации законодательных актов, государственных и отраслевых программ, а также в иных целях. В их числе:
издания, предназначенные для комплектования фондов публичных библиотек и библиотек учреждений образования;
официальные, массово-политические, научные, научно-популярные, справочные, литературно-художественные издания, включая изготовленные рельефно-точечным методом (шрифтом Брайля);
текстовые и изобразительные издания;
листовая продукция.
План формируется в пределах средств, выделяемых из республиканского бюджета на поддержку книгоиздания.
Постановление вступает в силу с 22 октября 2023 г.
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