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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛО САНАЦИЮ ТРЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ

12:40 04.10.2023 Постановлением Совмина № 639 от 29 сентября 2023 года продлена санация трех предприятий. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, правительство согласовало ходатайство Министерства архитектуры и строительства о продлении срока санации ОАО «Строймаш» до 30 июня 2024 года. Кроме того, по ходатайству Минтранса до 30 декабря 2025 года продлена санация ОАО «Ремид». По ходатайству Минского облисполкома санация ООО «САЛЕО» - управляющая компания холдинга» продлена до 19 октября 2028 года.