Постановлением Совета министров № 637 от 29 сентября 2023 г. утверждено Положение о порядке ведения Национальной трофейной книги Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой портал, под действие положения подпадают:

юрлица, зарегистрированные в Беларуси и являющиеся пользователями охотничьих угодий;

лица, которым в установленном порядке присвоено звание эксперта по оценке охотничьих трофеев;

граждане, имеющие право на охоту на территории Беларуси.

Владельцем и оператором Национальной трофейной книги выступает Белорусское общество охотников и рыболовов.

Данная книга представляет собой информационную систему, которая ведется в отношении охотничьих трофеев, добытых на территории охотничьих угодий и иных мест обитания охотничьих животных в Беларуси. Размещается она в открытом доступе в интернете (исключение – сведения, отнесенные законодательством к госсекретам, или иной информации, которая не подлежит предоставлению и распространению в соответствии с законодательными актами).

Ведение книги направлено на:

систематизацию сведений об оценке охотничьих трофеев, добытых на территории Беларуси;

анализ и контроль состояния популяций отдельных видов охотничьих животных;

популяризацию трофейной охоты;

пропаганду устойчивого использования ресурсов охотничьих животных.

Информация, содержащаяся в Национальной трофейной книге, может использоваться для обеспечения госорганов, иных организаций и граждан сведениями о состоянии популяций, в том числе трофейных характеристиках, отдельных видов охотничьих животных.

Постановление вступает в силу с 4 октября 2023 г.