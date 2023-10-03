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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРОФЕЙНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
09:52 04.10.2023
Постановлением Совета министров № 637 от 29 сентября 2023 г. утверждено Положение о порядке ведения Национальной трофейной книги Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой портал, под действие положения подпадают:
юрлица, зарегистрированные в Беларуси и являющиеся пользователями охотничьих угодий;
лица, которым в установленном порядке присвоено звание эксперта по оценке охотничьих трофеев;
граждане, имеющие право на охоту на территории Беларуси.
Владельцем и оператором Национальной трофейной книги выступает Белорусское общество охотников и рыболовов.
Данная книга представляет собой информационную систему, которая ведется в отношении охотничьих трофеев, добытых на территории охотничьих угодий и иных мест обитания охотничьих животных в Беларуси. Размещается она в открытом доступе в интернете (исключение – сведения, отнесенные законодательством к госсекретам, или иной информации, которая не подлежит предоставлению и распространению в соответствии с законодательными актами).
Ведение книги направлено на:
систематизацию сведений об оценке охотничьих трофеев, добытых на территории Беларуси;
анализ и контроль состояния популяций отдельных видов охотничьих животных;
популяризацию трофейной охоты;
пропаганду устойчивого использования ресурсов охотничьих животных.
Информация, содержащаяся в Национальной трофейной книге, может использоваться для обеспечения госорганов, иных организаций и граждан сведениями о состоянии популяций, в том числе трофейных характеристиках, отдельных видов охотничьих животных.
Постановление вступает в силу с 4 октября 2023 г.
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