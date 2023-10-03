Постановлением Государственного комитета по науке и технологиям № 6 от 5 сентября 2023 г. установлены формы патентов (свидетельств) на объекты права промышленной собственности.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, установлены формы патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, а также свидетельства на топологию интегральной микросхемы, товарный знак и знак обслуживания, о праве пользования географическим указанием.

Со вступлением в силу постановления от 5 сентября 2023 г. № 6 утрачивают силу постановления ГКНТ «О свидетельстве на товарный знак» от 12 января 2010 г. № 2 и «О свидетельстве о праве пользования географическим указанием» от 20 июля 2020 г. № 7.

Постановление вступает в силу 13 ноября 2023 г.