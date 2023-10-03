ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ГКНТ УСТАНОВИЛО ФОРМЫ ПАТЕНТОВ (СВИДЕТЕЛЬСТВ) НА ОБЪЕКТЫ ПРАВА ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ


15:24 03.10.2023

Постановлением Государственного комитета по науке и технологиям № 6 от 5 сентября 2023 г. установлены формы патентов (свидетельств) на объекты права промышленной собственности.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, установлены формы патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, а также свидетельства на топологию интегральной микросхемы, товарный знак и знак обслуживания, о праве пользования географическим указанием.

Со вступлением в силу постановления от 5 сентября 2023 г. № 6 утрачивают силу постановления ГКНТ «О свидетельстве на товарный знак» от 12 января 2010 г. № 2 и «О свидетельстве о праве пользования географическим указанием» от 20 июля 2020 г. № 7.

Постановление вступает в силу 13 ноября 2023 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.10.2023
валюта курс
EUR 3.4938
USD 3.3326
RUB 3.3539
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4889 -0.0029
USD 3.3326 +0.0288
RUB 3.3539 -0.014
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4780 3.4940
USD 3.3260 3.3300
RUB 3.3350 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 03.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0475 1.0497
EUR/RUB 104.1000 104.8000
USD/RUB 99.2000 99.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте