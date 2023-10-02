ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛО ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ ЗЕРНА


12:43 03.10.2023

Постановлением Совмина № 651 от 30 сентября 2023 года продлено лицензирование вывоза за пределы страны зерновых культур, включая пшеницу, рожь, ячмень, гречиху.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, без лицензии также запрещено экспортировать овес, кукурузу, просо, тритикале.

Постановление действует в течение шести месяцев после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2023
валюта курс
EUR 3.4817
USD 3.3038
RUB 3.3679
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4918 +0.0218
USD 3.3038 +0.0187
RUB 3.3679 -0.0142
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4780 3.4940
USD 3.3260 3.3300
RUB 3.3350 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 03.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0475 1.0497
EUR/RUB 104.1000 104.8000
USD/RUB 99.2000 99.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте