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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛО ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ ЗЕРНА
12:43 03.10.2023
Постановлением Совмина № 651 от 30 сентября 2023 года продлено лицензирование вывоза за пределы страны зерновых культур, включая пшеницу, рожь, ячмень, гречиху.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, без лицензии также запрещено экспортировать овес, кукурузу, просо, тритикале.
Постановление действует в течение шести месяцев после его официального опубликования.
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