ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ БЕЛАРУСИ В 2024 ГОДУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ $6 МЛРД


10:59 03.10.2023

Лукашенко 2 октября подписал указ № 308 о целевых показателях денежно-кредитной политики на 2024 год, сообщает его пресс-служба.

«Перечень включает набор качественных показателей, способных обеспечить устойчивость банковской системы (в том числе как источника инвестиционных ресурсов), а также ценовую и финансовую стабильность»»», - говорится в комментарии к документу.

К ним относятся:

прирост потребительских цен - не более 6%;

международные резервные активы - не менее $6 млрд;

доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, – не более 10% (удержание такого уровня обеспечит стабильность всей банковской системы);

коэффициент доступности автоматизированных систем участников платежного рынка для обеспечения проведения расчетных операций - не менее 99,8% (это позволит полноценно обеспечить потребность реального сектора экономики и граждан в беспрепятственном проведении расчетов на территории страны);

прирост требований банков к экономике – не менее 10%, что расширит ресурсную поддержку реального сектора, удовлетворив платежеспособный спрос на кредиты, что станет одним из ключевых стимулов роста экономики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2023
валюта курс
EUR 3.4817
USD 3.3038
RUB 3.3679
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4918 +0.0218
USD 3.3038 +0.0187
RUB 3.3679 -0.0142
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4780 3.4940
USD 3.3160 3.3200
RUB 3.3250 3.3480
подробнее

Конвертация в банках
на 03.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0510
EUR/RUB 103.8000 105.0000
USD/RUB 99.0000 99.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте