Лукашенко 2 октября подписал указ № 308 о целевых показателях денежно-кредитной политики на 2024 год, сообщает его пресс-служба.

«Перечень включает набор качественных показателей, способных обеспечить устойчивость банковской системы (в том числе как источника инвестиционных ресурсов), а также ценовую и финансовую стабильность»»», - говорится в комментарии к документу.

К ним относятся:

прирост потребительских цен - не более 6%;

международные резервные активы - не менее $6 млрд;

доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, – не более 10% (удержание такого уровня обеспечит стабильность всей банковской системы);

коэффициент доступности автоматизированных систем участников платежного рынка для обеспечения проведения расчетных операций - не менее 99,8% (это позволит полноценно обеспечить потребность реального сектора экономики и граждан в беспрепятственном проведении расчетов на территории страны);

прирост требований банков к экономике – не менее 10%, что расширит ресурсную поддержку реального сектора, удовлетворив платежеспособный спрос на кредиты, что станет одним из ключевых стимулов роста экономики.