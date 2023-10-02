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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ БЕЛАРУСИ В 2024 ГОДУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ $6 МЛРД
10:59 03.10.2023
Лукашенко 2 октября подписал указ № 308 о целевых показателях денежно-кредитной политики на 2024 год, сообщает его пресс-служба.
«Перечень включает набор качественных показателей, способных обеспечить устойчивость банковской системы (в том числе как источника инвестиционных ресурсов), а также ценовую и финансовую стабильность»»», - говорится в комментарии к документу.
К ним относятся:
прирост потребительских цен - не более 6%;
международные резервные активы - не менее $6 млрд;
доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, – не более 10% (удержание такого уровня обеспечит стабильность всей банковской системы);
коэффициент доступности автоматизированных систем участников платежного рынка для обеспечения проведения расчетных операций - не менее 99,8% (это позволит полноценно обеспечить потребность реального сектора экономики и граждан в беспрепятственном проведении расчетов на территории страны);
прирост требований банков к экономике – не менее 10%, что расширит ресурсную поддержку реального сектора, удовлетворив платежеспособный спрос на кредиты, что станет одним из ключевых стимулов роста экономики.
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