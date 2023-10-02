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УТВЕРЖДЕНЫ ВАЖНЕЙШИЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ НА 2024 ГОД
10:11 03.10.2023
Лукашенко 2 октября подписал указ № 307, которым утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2024 год, сообщает его пресс-служба.
Прирост валового внутреннего продукта прогнозируется на 3,8% за счет «масштабных инвестиционно-производственных программ, реализации белорусской продукции на внешние рынки и расширения внутреннего спроса».
Ожидается, что инвестиции в основной капитал прибавят 3,9% в сопоставимых условиях, экспорт товаров и услуг увеличится на 7,6% (преимущественно за счет наращивания физических объемов продаж), реальные располагаемые денежные доходы населения прирастут на 3,5%.
Сохранится политика по сдерживанию цен. Для этого для Национального банка и правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 6%.
В результате рост реальной заработной платы составит 103,9%. Номинальная начисленная среднемесячная заработная по стране увеличится до Br2087. В бюджетном секторе - Br1634.
Для достижения важнейших параметров правительство утвердит целевой план на 2024 год. В нем будут сконцентрированы первоочередные задачи по реализации производственных, экспортных и инвестиционных планов государственными органами. Устанавливаемые в нем задания будут нацелены на сбалансированный рост экономики без риска спровоцировать макроэкономические шоки при сопутствующем повышении уровня жизни населения.
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