Постановлением Государственного комитета по имуществу № 26 от 25 июля 2023 г. утверждена Инструкция о порядке ведения регистра стоимости земель, земельных участков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, в регистр включается информация, полученная при проведении кадастровой оценки: земель населенных пунктов, а также земель за пределами населенных пунктов; сельскохозяйственных земель.

Инструкцией определены требования к: содержанию регистра и его оператору; документам, предоставляемым для внесения сведений в регистр; порядку внесения сведений о кадастровой стоимости в регистр, а также внесения исправлений в него; предоставлению сведений из регистра.

Ведомственное постановление от 3 июня 2010 г. № 37 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения регистра стоимости земель, земельных участков государственного земельного кадастра» признается утратившими силу.

Кроме того, предусмотрены в том числе:

определение функций Национального кадастрового агентства по ведению регистра;

включение в состав регистра помимо базы данных в электронном виде комплекса программно-технических средств;

уточнение состава сведений, содержащихся в базе данных регистра;

возможность внесения изменений в базу данных регистра при обнаружении ошибки технического характера;

уточнение перечня случаев, когда возможен отказ в совершении действий по внесению сведений в регистр;

описание порядка расчета кадастровой стоимости земельного участка в регистре.

Правовой акт принят в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле.

Постановление вступило в силу 1 октября 2023 г.