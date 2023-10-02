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УТОЧНЕН ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В БЕЛАРУСИ
16:05 02.10.2023
Постановлением Государственного комитета по имуществу № 26 от 25 июля 2023 г. утверждена Инструкция о порядке ведения регистра стоимости земель, земельных участков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, в регистр включается информация, полученная при проведении кадастровой оценки: земель населенных пунктов, а также земель за пределами населенных пунктов; сельскохозяйственных земель.
Инструкцией определены требования к: содержанию регистра и его оператору; документам, предоставляемым для внесения сведений в регистр; порядку внесения сведений о кадастровой стоимости в регистр, а также внесения исправлений в него; предоставлению сведений из регистра.
Ведомственное постановление от 3 июня 2010 г. № 37 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения регистра стоимости земель, земельных участков государственного земельного кадастра» признается утратившими силу.
Кроме того, предусмотрены в том числе:
определение функций Национального кадастрового агентства по ведению регистра;
включение в состав регистра помимо базы данных в электронном виде комплекса программно-технических средств;
уточнение состава сведений, содержащихся в базе данных регистра;
возможность внесения изменений в базу данных регистра при обнаружении ошибки технического характера;
уточнение перечня случаев, когда возможен отказ в совершении действий по внесению сведений в регистр;
описание порядка расчета кадастровой стоимости земельного участка в регистре.
Правовой акт принят в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле.
Постановление вступило в силу 1 октября 2023 г.
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