|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
14:03 02.10.2023
Постановлением Совета министров № 638 от 29 сентября 2023 г. в Беларуси повышены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составляют $23,9 за 1 тонну (ранее – $21,4); прямогонный бензин – $13,1 за 1 тонну (ранее – $11,7); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $7,1 за 1 тонну (ранее – $6,4).
Постановление вступило в силу 1 октября 2023 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2023
Курсы в банках
на 02.10.2023
Конвертация в банках
на 02.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте