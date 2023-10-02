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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ


14:03 02.10.2023

Постановлением Совета министров № 638 от 29 сентября 2023 г. в Беларуси повышены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составляют $23,9 за 1 тонну (ранее – $21,4); прямогонный бензин – $13,1 за 1 тонну (ранее – $11,7); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $7,1 за 1 тонну (ранее – $6,4).

Постановление вступило в силу 1 октября 2023 г.
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