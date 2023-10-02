В Беларуси вступили в силу изменения в Инструкцию о порядке регистрации резидентами валютных договоров изменения, которые утверждены постановлением правления Национального банка № 345 от 14 сентября 2022 года.

Как сообщалось, инструкцией вводятся новые тип и подтип валютного договора, касающиеся смешанных валютных договоров, предусматривающих экспорт и импорт.

Выделяются в отдельные подтипы валютные договоры, предусматривающие оказание страховых услуг, посреднические договоры, а также вносятся другие изменения. В связи с этим на веб-портале обновлена регистрационная форма для валютных договоров, заполнение полей которой осуществляется в части как экспорта, так и импорта.

Резиденты не обязаны перерегистрировать ранее зарегистрированные валютные договоры в соответствии с новыми типами и подтипами.

С информацией об основных изменениях порядка регистрации резидентами валютных договоров можно ознакомиться здесь. Также актуальная информация по общим и практическим вопросам регистрации валютных договоров размещена на странице «Веб-портал регистрации валютных договоров» официального сайта Нацбанка в разделе «Часто задаваемые вопросы».