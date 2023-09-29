В Беларуси при Совмине создадут Совет по биологической безопасности. Об этом говорится в постановлении правительства № 634 от 28 сентября 2023 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, он будет координировать работы по предупреждению, выявлению и снижению биологических рисков, связанных с негативным воздействием опасных биологических факторов на здоровье человека, животных, растения, продукцию животного, растительного происхождения и (или) окружающую среду.

В состав совета войдут 13 чиновников во главе с премьером-министром Беларуси Романом Головченко.

Одной из задач совета является принятие решений «о проведении профилактических, учебно-тренировочных и иных мероприятий в области противодействия биологическим угрозам и обеспечения биологической безопасности».