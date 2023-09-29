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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ ПОВЫСИЛО ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ДЛЯ МАЛОЛИТРАЖНЫХ БАЛЛОНОВ


12:44 29.09.2023

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 62 от 20 сентября 2023 г. повышена цена за 1 кг сжиженного газа для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг).

«Незначительное повышение цены на сжиженный газ для заправки в малолитражные баллоны осуществлено в пределах, не превышающих прогнозных параметров инфляции на 2023 год, и обусловлено необходимостью компенсации соответствующих затрат газоснабжающих организаций», - говорится в комментарии пресс-службы МАРТ.

При этом ведомство не приводит новых цен и не конкретизирует, насколько они повышены. В январе 2023 года цены на сжиженный газ в малолитражных баллонах были повышены с 1,37 рубля до 1,43 рубля за 1 кг газа.

МАРТ обращает внимание, что постановление, которое вступает в силу после его официального опубликования, не затрагивает регулируемых цен на сжиженный газ в баллонах емкостью 50 литров (21 кг), пользующихся наибольшим спросом у населения.
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