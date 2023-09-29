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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ АНТИКРИЗИСНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ
10:22 29.09.2023
Постановлением Совмина № 628 от 26 сентября 2023 года утверждены размеры и порядок выплаты вознаграждений временному (антикризисному) управляющему из денежных средств должника.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, основное вознаграждение выплачивается управляющему из денежных средств должника ежемесячно в защитном периоде в размере 15 базовых величин; в конкурсном производстве, санации, ликвидационном производстве в размере 30 базовых величин.
При приостановлении производства по делу о несостоятельности или банкротстве по решению суда в течение всего периода приостановления управляющему выплачивается вознаграждение в размере 70% основного вознаграждения.
«Предельный размер вознаграждения по итогам дела в санации не может превышать 7000 базовых величин, в ликвидационном производстве – 3500 базовых величин. Сумма вознаграждения по итогам дела к выплате составляет сумму рассчитанного вознаграждения по итогам дела, но не более установленного предельного размера», - говорится в постановлении.
Документ вступает в силу с 1 октября 2023 года.
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