Постановлением Совмина № 628 от 26 сентября 2023 года утверждены размеры и порядок выплаты вознаграждений временному (антикризисному) управляющему из денежных средств должника.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, основное вознаграждение выплачивается управляющему из денежных средств должника ежемесячно в защитном периоде в размере 15 базовых величин; в конкурсном производстве, санации, ликвидационном производстве в размере 30 базовых величин.

При приостановлении производства по делу о несостоятельности или банкротстве по решению суда в течение всего периода приостановления управляющему выплачивается вознаграждение в размере 70% основного вознаграждения.

«Предельный размер вознаграждения по итогам дела в санации не может превышать 7000 базовых величин, в ликвидационном производстве – 3500 базовых величин. Сумма вознаграждения по итогам дела к выплате составляет сумму рассчитанного вознаграждения по итогам дела, но не более установленного предельного размера», - говорится в постановлении.

Документ вступает в силу с 1 октября 2023 года.