В Беларуси с 1 октября 2023 года вступают в силу изменения в порядок регистрации резидентами валютных договоров на веб-портале «Регистрация валютных договоров». Изменения предусмотрены постановлением Национального банка № 345 от 14 сентября 2022 г., которым была утверждена в новой редакции Инструкция о регистрации резидентами валютных договоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, инструкцией вводятся новые тип и подтип валютного договора, касающиеся смешанных валютных договоров, предусматривающих экспорт и импорт, выделяются в отдельные подтипы валютные договоры, предусматривающие оказание страховых услуг, посреднические договоры, а также вносятся другие изменения. В связи с этим на веб-портале обновлена регистрационная форма для валютных договоров, заполнение полей которой осуществляется в части как экспорта, так и импорта.

В Нацбанке обращают внимание, что резиденты не обязаны перерегистрировать ранее зарегистрированные валютные договоры в соответствии с новыми типами и подтипами.

С информацией об основных изменениях порядка регистрации резидентами валютных договоров можно ознакомиться по ссылке.

Также актуальная информация по общим и практическим вопросам регистрации валютных договоров размещена на странице «Веб-портал регистрации валютных договоров» официального сайта Национального банка в разделе «Часто задаваемые вопросы».