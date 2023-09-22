ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЕРОКС В БЕЛАРУСИ ВСТУПИЛО В СИЛУ


11:56 25.09.2023

Положение об информационной системе «Единый реестр объектов капитального строительства» (ЕРОКС), утвержденное постановлением Совета министров от 19.06.2023 № 394 «Об информационных системах в сфере строительства», вступило в силу 23 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства, ЕРОКС предназначен для накопления, хранения и предоставления информации о стадиях жизненного цикла объектов капитального строительства (ОКС) первого-четвертого классов сложности и содержит общие сведения об ОКС, юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, задействованных при строительстве ОКС; реквизиты документов об ОКС в зависимости от вида архитектурной и строительной деятельности; технико-экономические показатели ОКС согласно утвержденной проектной документации.

Оператором ЕРОКС выступает Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С.С. Оператор осуществляет эксплуатацию и сопровождение реестра, предоставляет пользователям доступ к нему, обеспечивает выполнение требований законодательства об информации, информатизации и защите информации, консультирует пользователей по вопросам использования ЕРОКС.

Минстройархитектуры обращает внимание, что с 23 октября к проведению государственной экспертизы не будет приниматься проектная документация по объектам строительства, выделяемым в них очередям строительства, а в органах Госстройнадзора не будут подлежать регистрации и учету объекты, по которым отсутствует идентификационный номер ОКС, зарегистрированный в ЕРОКС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.09.2023
валюта курс
EUR 3.4666
USD 3.2577
RUB 3.3937
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4620 -0.018
USD 3.2577 -0.0013
RUB 3.3937 +0.0078
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4800 3.4740
USD 3.2530 3.2620
RUB 3.3650 3.3850
подробнее

Конвертация в банках
на 25.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0600 1.0680
EUR/RUB 102.3500 103.1500
USD/RUB 96.1000 96.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте