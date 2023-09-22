Положение об информационной системе «Единый реестр объектов капитального строительства» (ЕРОКС), утвержденное постановлением Совета министров от 19.06.2023 № 394 «Об информационных системах в сфере строительства», вступило в силу 23 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства, ЕРОКС предназначен для накопления, хранения и предоставления информации о стадиях жизненного цикла объектов капитального строительства (ОКС) первого-четвертого классов сложности и содержит общие сведения об ОКС, юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, задействованных при строительстве ОКС; реквизиты документов об ОКС в зависимости от вида архитектурной и строительной деятельности; технико-экономические показатели ОКС согласно утвержденной проектной документации.

Оператором ЕРОКС выступает Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С.С. Оператор осуществляет эксплуатацию и сопровождение реестра, предоставляет пользователям доступ к нему, обеспечивает выполнение требований законодательства об информации, информатизации и защите информации, консультирует пользователей по вопросам использования ЕРОКС.

Минстройархитектуры обращает внимание, что с 23 октября к проведению государственной экспертизы не будет приниматься проектная документация по объектам строительства, выделяемым в них очередям строительства, а в органах Госстройнадзора не будут подлежать регистрации и учету объекты, по которым отсутствует идентификационный номер ОКС, зарегистрированный в ЕРОКС.