Постановлением Совмина № 612 от 21 сентября 2023 г. утверждено Положение о порядке проверки информации о кандидатах на отдельные должности служащих, не являющиеся государственными гражданскими должностями.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, речь идет о должностях работников, обеспечивающих «деятельность и техническое обслуживание» государственного аппарата, республиканских органов государственного управления и их территориально-структурных подразделений, исполкомов всех уровней и администраций городских округов, а также их структур.

Проверку будут проводить в отношении работников аппаратов организаций, подчиненных правительству, аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей, руководителей и заместителей руководителей, руководителей кадровых служб организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, хозобществ, более 50% акций (долей в уставном фонде) которых находится в собственности Республики Беларусь, входящих в состав организаций, подчиненных правительству, за исключением должностей служащих, включенных в кадровые реестры; председателей и заместителей председателей правления областных союзов потребительских обществ, областных потребительских обществ.

При проверке сведений о кандидате на должность изучению и анализу подлежат следующие обстоятельства:

достоверность представленных кандидатом на должность сведений;

наличие у кандидата на должность судимости (в том числе снятой или погашенной в установленном порядке) либо привлечение его в качестве обвиняемого (подозреваемого) по расследуемому уголовному делу, не рассмотренному судом, а также иные сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, в отношении кандидата;

совершение кандидатом на должность деяний, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь;

информация о несоблюдении кандидатом на должность ограничений, установленных законодательством о борьбе с коррупцией, совершении им правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения;

увольнение кандидата на должность по основаниям, признаваемым в соответствии с законодательством дискредитирующими обстоятельствами увольнения;

нарушение кандидатом на должность ограничений, связанных с государственной гражданской службой, военной службой, службой в военизированных организациях;

нарушение кандидатом на должность законодательства о государственных секретах;

обращение кандидата на должность в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел по вопросу о выезде за границу на постоянное место жительства либо в компетентные органы иностранных государств за получением гражданства, а также документов, предоставляющих права на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью;

осуществление кандидатом на должность в нарушение законодательства выезда из Республики Беларусь (въезда в Беларусь).

Проверка сведений о кандидате на должность проводится в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления в государственный орган, уполномоченный на проведение проверки, материалов со сведениями о кандидате на должность.

По результатам проверки сведений о кандидате на должность государственный орган, уполномоченный на проведение проверки, составляет заключение, которое направляется в государственный орган, организацию, инициировавшие проведение этой проверки. В заключении, представляемом органами внутренних дел, также указываются сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, в отношении кандидата на должность.

Срок действия заключения составляет 6 месяцев.

Решение о назначении кандидата на должность принимается на основании заключений государственных органов, уполномоченных на проведение проверки, и иных характеризующих его сведений.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.