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В МИНСКЕ ОБНОВЛЕНЫ ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К СТАВКЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
17:33 22.09.2023
Решением Мингорисполкома № 3716 от 7 сентября 2023 года установлены новые коэффициенты, применяемые при расчете ставки арендной платы к базовой ставке, в зависимости от местонахождения на территории города Минска зданий, сооружений, рынков, находящихся в государственной собственности либо с долей более 50% в собственности государства.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, для 1-й экономико-планировочная зоны Минска установлен коэффициент 1,0; для 2-й – 0,9; для 3-й - 0,8; для 4-й – 0,7; для 5-й – 0,6.
Решение вступает в силу с 20 ноября 2023 года.
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