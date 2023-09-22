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САНЭПИДТРЕБОВАНИЯ, НОРМЫ И ПРАВИЛА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
14:27 22.09.2023
На общественное обсуждение вынесены проекты постановлений Совета министров «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований» и Министерства здравоохранения «Об утверждении санитарных норм и правил».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления правительства направлен на установление санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, процедурам их контроля, с учетом действующего законодательства и практики их применения.
В частности, документом определяются:
общие требования;
требования к организации и проведению мероприятий по санитарной охране территории;
требования к организации и проведению профилактических прививок;
требования к организации и проведению дезинфекционных мероприятий;
требования к организации и проведению иных санитарно-противоэпидемических мероприятий;
требования к организации и проведению процедур контроля санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Постановление Минздрава подготовлено в целях совершенствования, унификации, оптимизации и либерализации санитарно-эпидемиологических требований, устанавливаемых к порядку организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, в части: допуска в коллективы реконвалесцентов; медицинского наблюдения за контактными лицами; дезинфекционных мероприятий; иных мероприятий (с учетом особенностей отдельных объектов).
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальных темах на Правовом форуме Беларуси с 22 сентября по 2 октября 2023 г.
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