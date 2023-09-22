На общественное обсуждение вынесены проекты постановлений Совета министров «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований» и Министерства здравоохранения «Об утверждении санитарных норм и правил».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления правительства направлен на установление санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, процедурам их контроля, с учетом действующего законодательства и практики их применения.

В частности, документом определяются:

общие требования;

требования к организации и проведению мероприятий по санитарной охране территории;

требования к организации и проведению профилактических прививок;

требования к организации и проведению дезинфекционных мероприятий;

требования к организации и проведению иных санитарно-противоэпидемических мероприятий;

требования к организации и проведению процедур контроля санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Постановление Минздрава подготовлено в целях совершенствования, унификации, оптимизации и либерализации санитарно-эпидемиологических требований, устанавливаемых к порядку организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, в части: допуска в коллективы реконвалесцентов; медицинского наблюдения за контактными лицами; дезинфекционных мероприятий; иных мероприятий (с учетом особенностей отдельных объектов).

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

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