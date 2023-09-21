Постановлением Совмина № 609 от 20 сентября 2023 года на шесть месяцев продлен временный запрет на вывоз за пределы страны ряда промышленных товаров.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, перечень насчитывает более 250 кодов товарной номенклатуры.

В него включены железнодорожные локомотивы, вагоны, дирижабли и аэростаты, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование.

Кроме того, в списке автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и другие виды продукции.