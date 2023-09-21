ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ НА ПОЛГОДА ПРОДЛИЛО ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ПРОМТОВАРОВ


12:46 22.09.2023

Постановлением Совмина № 609 от 20 сентября 2023 года на шесть месяцев продлен временный запрет на вывоз за пределы страны ряда промышленных товаров.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, перечень насчитывает более 250 кодов товарной номенклатуры.

В него включены железнодорожные локомотивы, вагоны, дирижабли и аэростаты, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование.

Кроме того, в списке автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и другие виды продукции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2023
валюта курс
EUR 3.4731
USD 3.2590
RUB 3.3859
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4800 -0.007
USD 3.2590 -0.0011
RUB 3.3859 +0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4620 3.4750
USD 3.2500 3.2580
RUB 3.3700 3.3850
подробнее

Конвертация в банках
на 22.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0630 1.0680
EUR/RUB 102.3000 102.8000
USD/RUB 95.9000 96.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте