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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЕЛОРУСЫ МОГУТ ОБСУДИТЬ КОРРЕКТИРОВКИ В ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ СОВМЕСТНОГО ДОМОВЛАДЕНИЯ
11:35 22.09.2023
На общественное обсуждение вынесен проект закона «Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом вносятся изменения в Жилищный кодекс Республики Беларусь и закон от 16 июля 2008 г. № 405-3 «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».
В частности, законопроект предусматривает:
усиление ответственности председателей правлений организаций собственников за несоблюдение законодательства по управлению общим имуществом совместного домовладения, в том числе по качественному и своевременному обеспечению предоставления жилищно-коммунальных услуг, содержанию общего имущества совместного домовладения и придомовой территории, а также за невыполнение законных требований местных исполнительных и распорядительных органов;
изменение подходов к аккумулированию денежных средств от вносимой плательщиками платы на капитальный ремонт;
актуализацию функций уполномоченного лица по управлению общим имуществом совместного домовладения и совершенствование механизмов его назначения;
условия использования демонтированных инженерных систем, инженерного оборудования и (или) их частей, меняемых полностью или частично за счет бюджетных средств.
Принятие данного законопроекта будет способствовать единообразному применению норм жилищного законодательства и обеспечению системного правового регулирования отношений по управлению общим имуществом совместного домовладения.
Организатор общественного обсуждения – Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 22 сентября по 2 октября 2023 г.
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