Лукашенко 21 сентября подписал указ № 291, направленный на совершенствование деятельности в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии и источников ионизирующего излучения, сообщает его пресс-служба.

Документом указ от 5 апреля 2021 года № 137 "О регулировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения" приводится в соответствие с законом от 10 октября 2022 года № 208-З "О регулировании безопасности при использовании атомной энергии".

Предусматривается также дополнение указа от 13 ноября 2006 года № 666 "О льготном исчислении выслуги лет для назначения пенсий" нормой о льготном исчислении выслуги лет отдельным работникам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям за период непосредственного участия в выполнении горноспасательных, других видов аварийно-спасательных и технических работ в подземных пространствах Минска, а также в условиях горных выработок.