Министерство связи и информатизации Беларуси вынесло на обсуждение проект профессионального стандарта «Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств и сетей телекоммуникаций».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, на профессиональное обсуждение вынесен проект профессионального стандарта с характеристикой содержания трудовых функций и требований к квалификации работников, необходимых при осуществлении технической эксплуатации радиоэлектронных средств и сетей телекоммуникаций.

В ходе обсуждения рассмотрению подлежат:

достаточность количества, правильность формулировки содержания обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий в проекте профессионального стандарта;

обоснованность и достаточность необходимых умений, навыков и знаний для выполнения работником соответствующих трудовых функций и трудовых действий;

обоснованность требований к образованию работника, стажу работы;

правильность установления наименований профессий рабочих (должностей служащих);

а также иная информация, содержащаяся в проекте профессионального стандарта.

Замечания (предложения) по проекту необходимо направлять на электронный адрес « » или « »

Профессиональное обсуждение продлится до 20 октября 2023 г.