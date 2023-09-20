Постановлением Совмина № 607 от 19 сентября 2023 года продлено лицензирование на экспорт льноволокна.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, вывоз льноволокна из Беларуси будет осуществляться по разовым лицензиям, которые будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с концерном «Беллегпром».

Среди возможных оснований для отказа в выдаче лицензий указана «необходимость удовлетворения потребности на внутреннем рынке Республики Беларусь в льноволокне, заявленном к вывозу».

Действие постановления распространяется на поставки товаров, происходящих с территории Беларуси и классифицируемых по коду ТНВЭД 5301, как в страны ЕАЭС, так и за пределы союза.

Министерству иностранных дел поручено в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении меры нетарифного регулирования.

Постановление действует в течение шести месяцев после официального опубликования.