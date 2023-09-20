На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О вознаграждении за воспроизведение произведений и объектов смежных прав в личных целях», которым обеспечивается комплексное регулирование вопросов, связанных со сбором, распределением и выплатой вознаграждения за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений, произведений и исполнений, воплощенных в фонограммах, фонограмм (вознаграждение, произведения и объекты смежных прав).

Как сообщает Национальный правовой портал, действие данного документа распространяется на:

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся изготовителями и импортерами оборудования и материальных носителей, обычно используемых для воспроизведения произведений и объектов смежных прав в личных целях;

авторов и иных правообладателей произведений и объектов смежных прав;

организацию по коллективному управлению имущественными правами, осуществляющую сбор, распределение и выплату вознаграждения за воспроизведение произведений и объектов смежных прав в личных целях (далее – ОКУ).

Проект направлен на установление фиксированных размеров вознаграждения за воспроизведение в личных целях произведений и объектов смежных прав и определение механизма сбора такого вознаграждения, а также его распределения и выплаты правообладателям.

Документом предусмотрено, что указанный механизм может быть реализован на практике только государственной ОКУ после получения соответствующей аккредитации Государственным комитетом по науке и технологиям. До момента начала деятельности аккредитованной организацией по сбору вознаграждения предусмотренный проектом постановления механизм не будет реализован и не повлечет каких-либо последствий для граждан, субъектов хозяйствования. Таким образом, само по себе принятие постановления не приведет к автоматическому сбору вознаграждения за воспроизведение в личных целях.

Согласно документу:

утверждается Положение о вознаграждении за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений, произведений и исполнений, воплощенных в фонограммах, фонограмм;

устанавливаются:

перечень изготовленного оборудования, обычно используемого для воспроизведения в личных целях аудиовизуальных произведений, произведений и исполнений, воплощенных в фонограммах, фонограмм (проект перечня для изготовителей);

перечень импортированных оборудования и материальных носителей, обычно используемых для воспроизведения в личных целях аудиовизуальных произведений, произведений и исполнений, воплощенных в фонограммах, фонограмм (проект перечня для импортеров);

размеры вознаграждения за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений, произведений и исполнений, воплощенных в фонограммах, фонограмм.

Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по науке и технологиям.

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