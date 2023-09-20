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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛФОНДОМ И ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ


16:49 20.09.2023

На заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 19 сентября 2023 года в первом чтении принят законопроект «Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации».

Как сообщает сайт Палаты представителей Нацсобрания, законопроект направлен на совершенствование управления общим имуществом совместного домовладения, обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности жилых домов, их надлежащего содержания.

Проектом закона предусматривается внесение изменений в Жилищный кодекс Республики Беларусь и Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».

В частности, законопроект предусматривает:

усиление ответственности председателей правлений организаций собственников за несоблюдение законодательства по управлению общим имуществом совместного домовладения, в том числе по качественному и своевременному обеспечению предоставления жилищно-коммунальных услуг, содержанию общего имущества совместного домовладения и придомовой территории, а также за невыполнение законных требований местных исполнительных и распорядительных органов;

изменение подходов к аккумулированию денежных средств от вносимой плательщиками платы на капитальный ремонт;

актуализацию функций уполномоченного лица по управлению общим имуществом совместного домовладения и совершенствование механизмов его назначения;

условия использования демонтированных инженерных систем, инженерного оборудования и (или) их частей, меняемых полностью или частично за счет бюджетных средств.

«Принятие данного законопроекта будет способствовать единообразному применению норм жилищного законодательства и обеспечению системного правового регулирования отношений по управлению общим имуществом совместного домовладения», - отмечается в соощении.
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