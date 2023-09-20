На заседании десятой сессии Палаты представителей Нацсобрания седьмого созыва 19 сентября 2023 года во втором чтении принят проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, он направлен на совершенствование правоотношений в сфере функционирования единой государственной системы регистрации и учета правонарушений с учетом правоприменительной практики и приведение норм закона «О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений» в соответствие с изменениями, внесенными в Конституцию Республики Беларусь и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь.

В частности, проектом закона предусматриваются:

дополнение перечня сведений, подлежащих регистрации и учету в едином государственном банке данных о правонарушениях (ЕГБДП), сведениями о постановлениях (определениях) суда кассационной инстанции;

удаление сведений о правонарушении, хранящихся в ЕГБДП, после вынесения постановления об отмене вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении и прекращении такого дела;

предоставление Управлению делами президента права на получение сведений о правонарушениях, хранящихся в ЕГБДП, учитывая компетенцию и возложенные на него задачи;

расширение перечня организаций, которым посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы может быть предоставлен ограниченный доступ к сведениям о правонарушениях, содержащимся в ЕГБДП.

Законопроект также содержит положения, предусматривающие внесение в ЕГБДП сведений о вынесении постановлений, на основании которых лица, совершившие административные правонарушения, освобождены от административной ответственности с вынесением предупреждения, т.е. постановлений, которые выносятся как в ускоренном порядке ведения административного процесса, так и в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении.

Уточнены нормы, касающиеся предоставления сведений о постановлении оправдательного приговора только после вступления его в законную силу.

Кроме того, государственные организации здравоохранения, оказывающие психиатрическую помощь, наделяются правом ограниченного доступа к ЕГБДП для получения сведений без согласия физических лиц, о которых запрашиваются сведения, в целях реализации норм законодательства в области оказания психиатрической помощи.