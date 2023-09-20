Постановлением Министерства здравоохранения № 117 от 16.08.2023 утверждена Инструкция о порядке оказания медицинской помощи в амбулаторных, стационарных условиях, в условиях отделения дневного пребывания, а также вне организации здравоохранения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, инструкция определяет порядок оказания медицинской помощи в амбулаторных, стационарных условиях, в условиях отделения дневного пребывания, а также вне организации здравоохранения в пределах установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Для целей инструкции используются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О здравоохранении», а также следующие термины и их определения:

активное посещение – посещение медицинским работником пациента по его месту жительства (месту пребывания) с целью контроля состояния здоровья и осуществления медицинского наблюдения;

вызов медицинского работника по месту жительства (месту пребывания) пациента – обращение пациента в организацию здравоохранения для посещения медицинским работником пациента по его месту жительства (месту пребывания) в целях оказания этому пациенту медицинской помощи;

госпитализация – помещение пациента в больничную организацию для оказания этому пациенту медицинской помощи в стационарных условиях;

заключительный диагноз – медицинское заключение о состоянии здоровья пациента, установленное по результатам оказания медицинской помощи;

клинико-функциональный диагноз – медицинское заключение о состоянии здоровья пациента, степени выраженности нарушения функций и систем организма и (или) характера течения заболевания, установленное по результатам проведения диагностики;

маршрутизация пациента – процесс выбора маршрута пациента внутри организации здравоохранения;

первичное посещение – первое посещение пациентом в календарном году медицинского работника одной и той же организации здравоохранения по поводу заболевания, состояния, как впервые возникшего, так и раннее установленного;

повторное посещение – посещение одним и тем же пациентом медицинского работника одной и той же специальности, одной и той же организации здравоохранения по одному и тому же случаю два и более раза в календарном году;

посещение – встреча пациента с медицинским работником при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, в условиях отделения дневного пребывания и вне организации здравоохранения по любому поводу с внесением информации об этом контакте в медицинские документы пациента;

предварительный диагноз – медицинское заключение о состоянии здоровья пациента, установленное на основании данных, полученных до начала проведения диагностики;

сокращенный срок пребывания – период времени госпитализации пациента в больничную организацию с лечебно-диагностической целью не более чем на три дня;

срок ожидания – период времени, в течение которого пациент должен получить медицинскую услугу со дня ее назначения.

Определено, что в случае выхода диагностического оборудования из строя руководители организаций здравоохранения организовывают перенаправление потоков пациентов в иные организации здравоохранения для получения медицинской помощи:

в пределах одной административно-территориальной единицы (области) по согласованию с главными управлениями по здравоохранению областных исполнительных комитетов и (или) комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета;

между регионами по согласованию с Министерством здравоохранения.

А также, что медицинские услуги сверх установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи являются дополнительными и оказываются государственными организациями здравоохранения на платной основе в порядке, установленном Советом министров.