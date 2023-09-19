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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О КАРАНТИНЕ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ
12:31 20.09.2023
На заседании десятой сессии Палаты представителей Нацсобрания седьмого созыва 19 сентября 2023 года во втором чтении принят проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О карантине и защите растений».
Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, целью подготовки проекта закона является приведение закона «О карантине и защите растений» в соответствие с указом «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О нормативных правовых актах», «О лицензировании» и «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийской экономическом союзе от 29 мая 2014 года».
Также вносятся дополнения в некоторые положения закона, связанные с функционированием автоматизированной информационной системы «БЕЛФИТО».
Проектом закона вводится новые определения «автоматизированная информационная система «БЕЛФИТО», «контроль в местах производства (в том числе переработки), отгрузки семенного и посадочного материала, являющегося подкарантинной продукцией», «свободная зона», «средства защиты растений, пришедшие в негодность», уточняется термин «фитосанитарный сертификат».
В целях совершенствования учета подкарантинной продукции, ее прослеживамости при ввозе и перемещении по таможенной территории Евразийского экономического союза определяется, что карантин растений обеспечивается посредством функционирования автоматизированной информационной системы.
Проектом закона предусматривается осуществление ввоза в Беларусь подкарантинной продукции из иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов по результатам контроля в местах производства, отгрузки семенного и посадочного материала, за исключением ввоза из государств — членов Евразийского экономического союза.
В этой связи полномочия Совета министров дополняются положениями по установлению порядка осуществления такого контроля.
Для устранения дублирования надзорных функций предлагается исключить из полномочий Министерства сельского хозяйства и продовольствия надзор в области защиты растений, данные полномочия остаются за государственным учреждением «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений».
Корректируются требования при перевозке и хранении средств защиты растений, требования при реализации средств защиты растений.
Закон дополняется положениями, определяющими формы надзорной деятельности в области карантина и защиты растений.
Предусматривается наделение должностных лиц государственных инспекций по защите растений статусом главных государственных инспекторов и государственных инспекторов.
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