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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
11:48 20.09.2023
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси № 115 от 15 сентября 2023 г. изменены минимальные экспортные цены на сливочное масло, которое поставляется в Россию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, с 19 сентября минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью от 80% составляет 460 российских рублей за 1 кг (ранее – 440 рублей), жирностью от 72% до 80% – 410 российских рублей за 1 кг (390 рублей).
Действующие цены на иную молочную продукцию и мясо КРС при поставках в РФ сохранены на прежнем уровне. В предыдущий раз экспортные цены на сливочное масло изменялись с 25 августа 2023 года.
Кроме того, отменена "скидка" на мясную продукцию для Китая, а также снижена цена на сыры для Азербайджана (с $4,7 - 4,8 до $4,4 - 4,5)/
Минсельхозпрод с июня 2022 года устанавливает минимальные экспортные цены на ряд продовольственных товаров в зависимости от рынка сбыта: для России, стран ЕАЭС (кроме РФ), для стран СНГ (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана) и Грузии, для Азербайджана, для стран вне СНГ (кроме Грузии).
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