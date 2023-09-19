Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси № 115 от 15 сентября 2023 г. изменены минимальные экспортные цены на сливочное масло, которое поставляется в Россию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, с 19 сентября минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью от 80% составляет 460 российских рублей за 1 кг (ранее – 440 рублей), жирностью от 72% до 80% – 410 российских рублей за 1 кг (390 рублей).

Действующие цены на иную молочную продукцию и мясо КРС при поставках в РФ сохранены на прежнем уровне. В предыдущий раз экспортные цены на сливочное масло изменялись с 25 августа 2023 года.

Кроме того, отменена "скидка" на мясную продукцию для Китая, а также снижена цена на сыры для Азербайджана (с $4,7 - 4,8 до $4,4 - 4,5)/

Минсельхозпрод с июня 2022 года устанавливает минимальные экспортные цены на ряд продовольственных товаров в зависимости от рынка сбыта: для России, стран ЕАЭС (кроме РФ), для стран СНГ (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана) и Грузии, для Азербайджана, для стран вне СНГ (кроме Грузии).