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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
10:57 20.09.2023
На заседании десятой сессии Палаты представителей Нацсобрания седьмого созыва 19 сентября 2023 года во втором чтении приняты поправки в закон «Об изменении законов по вопросам здравоохранения».
Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, законопроектом предлагается корректировка законов «О здравоохранении» и «О государственных минимальных социальных стандартах» с учетом практики их применения.
Положения проекта закона направлены на совершенствование правового регулирования общественных отношений в сфере здравоохранения и предусматривают в частности:
уточнение вопросов проведения медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения, деятельности университетских клиник и врачебно-консультативных комиссий;
закрепление возможности проведения экспертизы временной нетрудоспособности в организациях, которые наряду с основной деятельностью, также осуществляют медицинскую;
конкретизацию порядка оборота медицинских изделий, а также введение института государственного надзора за их обращением;
корректировку норм, касающихся профессиональной подготовки врачей-специалистов.
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