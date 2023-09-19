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ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

10:57 20.09.2023 На заседании десятой сессии Палаты представителей Нацсобрания седьмого созыва 19 сентября 2023 года во втором чтении приняты поправки в закон «Об изменении законов по вопросам здравоохранения». Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, законопроектом предлагается корректировка законов «О здравоохранении» и «О государственных минимальных социальных стандартах» с учетом практики их применения. Положения проекта закона направлены на совершенствование правового регулирования общественных отношений в сфере здравоохранения и предусматривают в частности: уточнение вопросов проведения медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения, деятельности университетских клиник и врачебно-консультативных комиссий; закрепление возможности проведения экспертизы временной нетрудоспособности в организациях, которые наряду с основной деятельностью, также осуществляют медицинскую; конкретизацию порядка оборота медицинских изделий, а также введение института государственного надзора за их обращением; корректировку норм, касающихся профессиональной подготовки врачей-специалистов.