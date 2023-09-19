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В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
09:45 20.09.2023
Постановлением Минстройархитектуры № 96 от 8 сентября 2023 года установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ.
Как сообщает Telegram-канал министерства, устанавливаются статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов (средний - 100.1416), строительных материалов, изделий и конструкций (средний - 100.6320), которые рассчитаны за август 2023 года к июлю 2023 года.
В документе также указаны статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия, указанные за август 2023 года к августу 2022 года. Средний по стране - 108.3101.
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