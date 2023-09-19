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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ДЕПУТАТЫ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ


17:59 19.09.2023

На заседании десятой сессии Палаты представителей Нацсобрания седьмого созыва 19 сентября 2023 года приняты в первом чтении поправки в закон «О дорожном движении».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, закон «О дорожном движении» корректируется с учетом правоприменительной практики, а также направлен на приведение норм Закона в соответствие с иными актами законодательства.

Так, вводится перечень случаев, когда водительское удостоверение признается недействительным (истечение срока его действия; выдача нового водительского удостоверения; смерть владельца водительского удостоверения, объявление его умершим или признание безвестно отсутствующим). Это сделает более достоверными статистические данные о количестве лиц с водительскими удостоверениями и поможет исключить случаи неправомерного использования таких удостоверений.

Полномочия по согласованию единых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин и лиц, обучающих управлению ими, закрепленные за Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел, передаются непосредственно указанному министерству.

За Министерством сельского хозяйства и продовольствия и Министерством транспорта и коммуникаций закрепляются полномочия по установлению перечня учебно-программной документации, порядка ее разработки и утверждения, наполняемости учебной группы, формы аттестации слушателей и порядок ее проведения при реализации образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей.

Для создания более комфортных условий для граждан в случае прохождения ими подготовки водителей механических транспортных средств с механической трансмиссией квалификационные экзамены могут приниматься на транспортном средстве как с механической трансмиссией, так и без нее.

Сегодня для каждого из видов квалификационных экзаменов требуется прохождение определенной подготовки. Однако практические навыки, полученные в ходе подготовки управления транспортным средством с механической трансмиссией, должны быть достаточными и для управления транспортным средством без механической трансмиссии.

При этом исключаются полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия, связанные с выдачей и обменом удостоверений тракториста-машиниста, государственной регистрацией колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин, а также отдельные полномочия, связанные с осуществлением государственного регулирования и управления в области дорожного движения.
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