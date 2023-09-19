Постановлением Министерства образования № 294 от 31 августа 2023 г. утверждена учебная программа факультативных занятий «Разговор о культуре здорового питания».

Как сообщает Национальный правовой портал, программа занятий предназначена для обучающихся V-IX классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания.

Факультатив направлен на: формирование функциональной грамотности учащихся в области культуры здорового питания; воспитание культуры питания, осознания здоровья как главной человеческой ценности.

Материал распределен по следующим учебным модулям: «Формула здорового питания», V(VI) класс; «Питаемся правильно и красиво», VII(VIII) класс; «Физиология питания», IX класс.

Проведение учебных занятий призвано решить задачи в том числе по:

актуализации знаний о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей;

расширению знаний о правилах здорового питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья;

формированию навыков здорового питания как составной части здорового образа жизни;

формированию представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознанию того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;

развитию интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем;

расширению культурного кругозора о взаимосвязи кулинарии и различных видов искусства (живописи, литературы, музыки);

формированию опыта совместной деятельности, взаимопомощи, работы в команде, сотрудничества;

воспитанию активной гражданской позиции в решении вопросов сохранения и укрепления собственного здоровья и здоровья окружающих.

Ожидается, что после освоения содержания программы обучающиеся, в частности, будут иметь представление о ценности здоровья и роли здорового питания в его сохранении, требованиях гигиены к питанию, режиме питания, правилах этикета, связанных с питанием, будут знать о роли пищи для организма человека, роли органических и минеральных веществ в структуре питания, понятиях «рацион здорового питания», «меню».

Кроме того, ребята смогут ориентироваться в ассортименте наиболее типичных пищевых продуктов, сознательно выбирая наиболее полезные, оценивать и контролировать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа жизни, составлять суточное меню, составлять, анализировать, корректировать рацион здорового питания и т.д.

Правовой акт принят в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.