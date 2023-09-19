ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ФАКУЛЬТАТИВ ПО КУЛЬТУРЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ОРГАНИЗУЮТ В ШКОЛАХ БЕЛАРУСИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ V-IX КЛАССОВ


17:36 19.09.2023

Постановлением Министерства образования № 294 от 31 августа 2023 г. утверждена учебная программа факультативных занятий «Разговор о культуре здорового питания».

Как сообщает Национальный правовой портал, программа занятий предназначена для обучающихся V-IX классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания.

Факультатив направлен на: формирование функциональной грамотности учащихся в области культуры здорового питания; воспитание культуры питания, осознания здоровья как главной человеческой ценности.

Материал распределен по следующим учебным модулям: «Формула здорового питания», V(VI) класс; «Питаемся правильно и красиво», VII(VIII) класс; «Физиология питания», IX класс.

Проведение учебных занятий призвано решить задачи в том числе по:

актуализации знаний о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей;

расширению знаний о правилах здорового питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья;

формированию навыков здорового питания как составной части здорового образа жизни;

формированию представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознанию того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;

развитию интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем;

расширению культурного кругозора о взаимосвязи кулинарии и различных видов искусства (живописи, литературы, музыки);

формированию опыта совместной деятельности, взаимопомощи, работы в команде, сотрудничества;

воспитанию активной гражданской позиции в решении вопросов сохранения и укрепления собственного здоровья и здоровья окружающих.

Ожидается, что после освоения содержания программы обучающиеся, в частности, будут иметь представление о ценности здоровья и роли здорового питания в его сохранении, требованиях гигиены к питанию, режиме питания, правилах этикета, связанных с питанием, будут знать о роли пищи для организма человека, роли органических и минеральных веществ в структуре питания, понятиях «рацион здорового питания», «меню».

Кроме того, ребята смогут ориентироваться в ассортименте наиболее типичных пищевых продуктов, сознательно выбирая наиболее полезные, оценивать и контролировать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа жизни, составлять суточное меню, составлять, анализировать, корректировать рацион здорового питания и т.д.

Правовой акт принят в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.09.2023
валюта курс
EUR 3.4809
USD 3.2569
RUB 3.3861
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.09.2023
валюта курс +/-
USD 3.2569 -0.0098
RUB 3.3861 +0.0068
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4680 3.4750
USD 3.2520 3.2570
RUB 3.3740 3.3840
подробнее

Конвертация в банках
на 19.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0688
EUR/RUB 102.5000 103.1000
USD/RUB 96.1000 96.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте